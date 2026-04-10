Bir Babanın Sessiz Fedakârlığı

Ramazan Sert, zihinsel ve bedensel engelli oğlu Muhammed’in gününü biraz daha güzelleştirebilmek için örnek bir davranışa imza attı.

Oğlunun pencereden dışarıyı izleyebilmesi için kendi imkânlarıyla özel bir aparat hazırlayan baba, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

29 Yıllık Sevgi ve Mücadele

Ramazan ve Hacer Sert çiftinin 29 yaşındaki oğulları Muhammed’in doğuştan engelli olduğu öğrenildi.

Aile, yıllardır oğullarının rahatlığı ve mutluluğu için büyük bir özveriyle yaşamını sürdürüyor.

Sosyal Medyada Viral Oldu

Hazırlanan düzenekle Muhammed’in dışarıyı izlediği görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Duygu dolu yorumlar alan baba, gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

“Beni örnek baba olarak görmüşler, bu çok güzel bir duygu” ifadelerini kullandı.

“Yardım Değil Dua İstiyorum”

Kendisine yapılan yardım tekliflerini kabul etmediğini belirten Sert, şu sözlerle dikkat çekti:

“Her şey para değil. Allah herkesten razı olsun. Ben kendi yağında kavrulan bir insanım. İhtiyacım yok.”

Oğlu İçin Her Detayı Düşündü

Ramazan Sert’in fedakârlığı bununla da sınırlı kalmadı.

Aracının arkasına özel yatak sistemi kurdu, Muhammed’in rahat edebilmesi için sünger destekli düzenek hazırladı ve onu dışarı çıkarabilmek için pratik çözümler geliştirdi

“Muhammed’e Göre Bir Hayatımız Var”

Oğlunun hayatlarının merkezinde olduğunu belirten baba, şükür vurgusu yaptı:

“Her şeyimizi ona göre planlıyoruz. O bizim emanetimiz. Şikayetçi değilim, şükürler olsun.”

Komşularından Takdir

Komşuları da Ramazan Sert’in örnek bir baba olduğunu vurguladı.

Mahalle sakinleri, ailenin fedakârlığını takdirle karşıladıklarını ifade etti.