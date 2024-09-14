Şehir içi toplu taşıma standardını artırarak vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için projelerini artırarak sürdüren, özel gereksinimli vatandaşlar için toplu taşımayı daha erişilebilir yapmak adına çeşitli yatırımlar hayata geçiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, engelli toplu taşıma kartlarının vize sürelerinin uzatıldığını duyurdu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, özel gereksinimli vatandaşların 30 Haziran 2025 tarihine kadar toplu taşıma kartlarının vizelerini yenilemesine gerek kalmadığı belirtildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu