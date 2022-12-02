Bir Otelde Düzenlenen Programın Açılış Konuşmasını Kahramanmaraş Ampute Futbol Takımı Başkanı Halit Bekereci Yaptı.

Ardından Kürsüye Gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Herkesin Bir Engelli Adayı Olduğuna Dikkat Çekerek Engelsiz Bir Yaşam İçin Elele Verdiklerini İfade Etti.

Konuşmaların Ardından Erişilebilirlik İzleme Ve Denetleme Programı Çerçevesinde Teknik Değerlendirme Ekibi Tarafından Yapılan Değerlendirmeler Sonucunda Uygun Görülen 16 Kuruma Belgeleri Protokol Üyeleri Tarafından Takdim Edildi.

“Engelsiz Sivil Toplum Buluşması” Programına Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri Kurum Amir Ve Müdürleri İle Engelli Vatandaşlar Tarafından Katılım Sağlandı.

Program Sonunda Bir Açıklama Yapan Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya Engellilerin Her zaman Yanlarında Olduklarını Dile Getirdi.

Program Günün Hatırası Adına Toplu Fotoğraf Çekimi İle Son Buldu.