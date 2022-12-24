Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini arttırmak, sosyalleşmelerine katkıda bulunmak ve sosyal hayatta daha aktif rol almalarını sağlamak için çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu Bayazıtlı Mahallesi’nde bulunan ve geçmişte çeşitli fonksiyonlarda kamuya hizmet etmiş bina, gerçekleştirilen tadilat çalışmalarının ardından baştan uca yenilenerek Engelsiz Yaşam Merkezi olarak özel gereksinimli bireylere hizmet vermeye başlayacak.

4 Milyon TL’lik Yatırım

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, mevcut yapının iç ve dış mekânında tadilat çalışmalarını sürdürüyor. Binanın çevresine yeni istinat duvarı inşa edilirken bina içerisinde lavabolar, zemin ve tavan kaplamaları, elektrik ve ısınma tesisatları baştan sona yenileniyor. Ayrıca yapıya bir de dışarıdan asansör sistemi kazandırılacak. 4 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında mevcut yapı engelsiz yaşama uygun şekilde yenilenerek özel gereksinimli bireylerin hizmetine sunulacak.

Her Zaman Yanlarındayız

Başlatılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak özel gereksinimli vatandaşlarımıza desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz. Her zaman özel gereksinimli kardeşlerimizin ve ailelerinin yanındayız. Bu noktada bir de Engelsiz Yaşam Merkezi projemizi hayata geçiriyoruz. Dulkadiroğlu Bayazıtlı Mahallesi’nde bulunan eski kamu binasını 4 Milyon TL’lik yatırımla yenileyerek özel gereksinimli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Özel gereksinimli kardeşlerimize hayırlı olsun” dedi.