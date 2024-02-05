Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 72 saat sonra annesiyle kurtarılan 6 yaşındaki Hazal Güner, annesi ve ağabeyleri ile 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlere, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde Sultanevler Sitesi'ndeki evlerinde yakalandı.

Annesinin kucağında yaşam savaşı veren Hazal, yıkılan binanın enkazından 72 saat sonra arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ağabeyi Ahmet Efe'nin hayatını kaybettiği depremde, annesi ve ağabeyi Cihan ile kurtarılan Hazal, enkazdan çıkarıldığında su içmek isteyip istemediği sorusuna verdiği "Yok, daha muayene olmadım." yanıtıyla hafızalarda iz bıraktı.

Şimdilerde ailesiyle Mersin’de yaşamını sürdüren 6 yaşındaki Hazal’ın babası Rauf Güner yaşadıklarını duygu dolu sözlerle anlattı.