Devlet himayesindeki çocukların kendilerinin en kıymetli varlıkları olduğunu kaydeden Erdoğan, "Hiç endişeniz, korkunuz olmasın. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.

"Hiç endişeniz, korkunuz olmasın. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek. Türkiye Yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak çocuklara tüm kalbiyle inandığını belirten Erdoğan, "Sizin kardan aydınlık, tertemiz yüreklerinize, içinizdeki o cevhere, o yaşama sevincine sonuna kadar güveniyorum. Sizlerin ışıldayan gözlerinizde inşallah geleceğin güçlü, müreffeh, muteber ve muzaffer Türkiye'sinin müjdesini görüyorum. Rabb'im hepinizin, hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum." diye konuştu.