Kutlamalar kapsamında, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Baybars Küçükatay'ın taktik komutasındaki, aralarında denizaltı ve hücumbotlarının da bulunduğu 15 gemi ile İstanbul Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirildi.

Yaklaşık yarım saat süren tören sırasında Yahya Kemal Beyatlı'nın "Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor?" şiirini okuyan bahriyeliler, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş'taki türbesini selamladı.

Türkiye'nin ilk amfibi hücum gemisi ve dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu'nun öncülüğünde gerçekleşen geçit töreni, Boğaz'ı gören noktalardan vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Akdeniz'i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik Etti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu