Açılışta hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Belediye Başkanımız Selim Cüce, Erdoğanlar Ticaret’in bölge tarımına sağladığı katkıları vurgulayarak, “Çiftçilerimize kolay üretim, zaman ve verimlilik açısından yenilikçi imkanlar sundukları için teşekkür ve tebrik ediyorum,” dedi.

Başkan Cüce, ayrıca işletme sahipleri Mehmet Erdoğan ve Mustafa Erdoğan’a da hayırlı olsun dileklerini iletti.

İşletme sahibi Mustafa Erdoğan ise, Başkan Cüce’ye ziyareti için teşekkür ederek, Erdoğanlar Ticaret’in her geçen gün büyüyerek bölge çiftçilerine daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğini belirtti.