Doğa turizmiyle öne çıkan Kahramanmaraş, fırnız, yeşilgöz, ali kayası cam teras, Başkonuş yaylası ve yedi kuyular kayak merkezi gibi ziyaretçilerine huzurlu bir kaçış sunarken, sağlık turizmiyle de şifa arayanların tercih ettiği bir destinasyon haline gelmiş durumda. Şehirdeki termal tesisler ve sağlık merkezleri, bölgedeki ziyaretçiler için cazip birer seçenek haline geliyor.

Bu süreçte, Kahramanmaraş’ta turizm yatırımlarının ne durumda olduğu konusunda açıklamalarda bulunan TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, Aksu Haber’e yaptığı değerlendirmede, Kahramanmaraş sadece batısında hafta sonları yüzbinlerce vatandaşı ağırlıyor. Bizler son zamanlarda daha katma değerli misafirleri ağırlamak istiyoruz. Şehrin ekonomisine katkı sunacak buralarda alışveriş yapacak, şehrin ticaretine ve ekonomisine katkı sunacak misafirleri istiyoruz. Doğa Turizmini gastronomi turizmi ve inanç turizmi ile birleştirerek bölgede bir cazibe merkezi haline geleceğiz dedi.

Erdoğanyılmaz, Genç Girişimciler ile kadın girişimcilere verilen desteklere ilişkin yaptığı açıklamada şehrimizde çok güzel bir genç girişimci potansiyeli var bizler hem bu genç girişimcileri korumalıyız hem de sayısını arttırmalıyız ifadelerini kullandı.