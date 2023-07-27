Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-III'ün tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir"

Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir. Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

"Kararlarımızın olumlu etkilerini 2023'ün sonunda hissetmeye başlayacağız"

Faiz artırım kararlarımız ve kredi sıkılaştırma kararlarımızın olumlu etkilerinin bir kısmını 2023'ün sonunda hissetmeye başlayacağız.

Kur ve mali tedbirler nedeniyle enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir. 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz.

"Enflasyon, yüzde 85'ten yüzde 38,2'ye gerilemiştir"

Ülkemizde enflasyon ekim ayındaki zirve noktası olan yüzde 85,5'ten haziran itibarıyla yüzde 38,2'ye gerilemiştir. Bu gelişmede döviz kurundaki istikrar ve gerilemeye başlayan küresel emtia fiyatları etkili olmuştur. Alt grupların haziran ayı yıllık enflasyonuna olan katkılarına baktığımızda, enflasyonun gerilemesine en büyük katkı küresel emtia fiyatlarından olumlu etkilenen temel mal, gıda ve özellikle enerji kalemleri olmuştur. Diğer taraftan enflasyondaki ataleti yansıtan hizmet grubunun katkısı 15 puan civarında yatay seyretmektedir.

Haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde güçlenme işaret etmiştir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur gelişmeleriyle hizmet enflasyonundaki katılık belirgin olmuştur. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin veriler, iktisadi faaliyetteki güçlü seyirde özellikle iç talebin etkili olduğunu göstermektedir.

''Seçici kredi sıkılaştırması kararlarımızın iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz"

Kalıcı olarak gerileyen enflasyona, yatırımlar ve nitelikli büyüme eşlik edecektir. Seçici kredi sıkılaştırması kararlarımızın iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz. Yılın ikinci yarısında cari işlemler hesabında belirgin bir iyileşme öngörmekteyiz.

"Tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz"

Tüm araçlarımızı enflasyon tekrar tek haneye ve orta vadeli hedefimize gerileyene kadar kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

"2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 58'e yükselttik"

Enflasyon patikamızda önemli bir güncelleme gerçekleştirdik. 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 58'e yükselttik. 2024 yıl sonu tahminimizi yüzde 33'e güncelledik. 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz.