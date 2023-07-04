Gürcistan'da gerçekleştirilen uluslararası karate turnuvasında skandal bir olan yaşandı. Turnuvaya Azerbaycan'dan katılan karateci Alika Semihova, karşılaştığı Ermeni rakibini mağlup etti.

Semihova, sonuçların açıklanmasının ardından rakibine elini uzattı. Ancak Ermeni sporcu el sıkışmak yerine, beklenmedik bir şekilde Semikhova'nın suratına tokat attı.

SALON KARIŞTI

Ermeni sporcunun bu agresif ve çirkin hareketi, hem Azerbaycan takımının hocalarını hem de karşılaşmayı izleyenleri kışkırttı. Sinirlerin gerildiği salonda Semihova'nın soğukkanlılığı ve dik duruşu dikkat çekti.

"MADALYA TÖRENİNDE ONLARA KÜRSÜDEN BAKIYORUZ"

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Alika Semikhova, "Onun seviyesine düşmemek, irade ve dayanıklılık gerektiriyordu. Biz millet olarak her zaman haysiyetimizi koruyoruz, her şeyi minder üzerinde ispatlıyoruz ve bayrağımızı yükselterek ve Ermeni sporculara Milli Marşımızı dinleterek, madalya töreninde onlara kürsüden bakıyoruz." dedi.

Olaya ilişkin görüntüler ise sosyal medyada yayılarak gündem oldu. Ermeni sporcunun çirkin hareketine tepki yağdı.