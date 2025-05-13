Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'u çalıştıran ve 2 yıldır Süper Lig'de yer almayan 63 yaşındaki Ersun Yanal geri dönmeye hazırlanıyor.

Süper Lig’de son olarak Alanyaspor’u çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal, 2 yıl aranın ardından geri dönmeye hazırlanıyor.

Ekim 2024 tarihinde Amedspor’dan ayrılan Ersun Yanal ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

ALANYASPOR KARİYERİ KISA SÜRDÜ

Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Yanal’ın Süper Lig’de son olarak çalıştırdığı Alanyaspor’daki hikayesi kısa sürmüştü.

Alanyaspor ile sadece 6 resmi maça çıkabilen tecrübeli teknik adam, maç başına 0.67 puan ortalaması yakalayabildi.

Son olarak Amedspor’un başına geçen Ersun Yanal, 30 Ekim 2025 tarihinde görevinden ayrılmıştı.

FLAŞ KOCAELİSPOR İDDİASI

Ersun Yanal’ın adı 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselmeye hak kazanan Kocaelispor ile anılmaya başladı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Kocaelispor, takımın başına Ersun Yanal’ı getirmeyi planlıyor.

Şampiyonluk kutlaması yapan taraftarların da Yanal’ı takımın başında görmeyi çok istediği öğrenildi.

Sosyal medyada taraftarlar Ersun Yanal'ın ismini yazmaya başladı.

Ayrıca yönetimden bazı isimlerin Ersun Yanal’ı takımın başına getirmek için çalışmalara başladığı da gelen bilgiler arasında.