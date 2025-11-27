Yakutiye ilçesine bağlı Rabiana Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil sobalı bir evde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile doğalgaz arıza görevlileri sevk edildi.

Patlama sırasında evde bulunan Fevzi Algan yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Fevzi Algan, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri hem evde hem de patlama sonrası ikametin önündeki doğalgaz hattında meydana gelen yangına müdahale etti.

Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın tamamen söndürüldü.

Olayda patlama yaşanan evde büyük çapta hasar oluştu.