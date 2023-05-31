Elbistan Belediyesi Daha Yaşanabilir Bir Elbistan İçin Çalışmalarına Aralıksız Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Esentepe Mahallesinde De Doğalgaz Çalışması Başlatıldı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz Ve Berberindekiler Devam Eden Çalışmaları Yerinde İnceleyerek Yetkililerden Bilgiler Aldı.

Doğal Gaz Çalışmaları Sonrasında İçme Suyu Ve En Son Olarak Ta Asfalt Çalışmaları Yapılacak.

Elbistan İlçesi Esentepe Mahalle Muhtarı İdris Şafak Bu Projede Emeği Geçen Herkese Teşekkür Etti.

İncelmeler Sonunda Bir Değerlendirme Yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz Elbistan İçin Durmadan Çalıştıklarını Belirterek Yatırımlar Hakkında Bilgiler Verdi.