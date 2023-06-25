Denizli'nin Çivril İlçesi Savran Mahallesi ile Sökmen Mahallesi arasında meydana gelen olayda, eşine mesaj atan Hüseyin Şahan’ın yanına giden Gökhan Ö., onu yolda motosikletiyle ilerlerken fark edip aracını üzerine sürdü.

Çarpmanın etkisiyle Şahan yere savruldu. Bu esnada Gökhan Ö., sersemleyen Şahan’ı otomobilinden çıkardığı pompalı tüfekle kafasına ateş ederek öldürdü.

Jandarmayı aradı

Gökhan Ö.’nün kendi ihbar etmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay yeri incelemenin ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Hüseyin Şahan’ın bekar, Sökmen Mahallesinden olan Gökhan Ö.’nün ise eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Denizli'de eşine mesaj atan kişiyi katletti

