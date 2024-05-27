Şiir ve edebiyatın başkentinde farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli kültür sanat etkinlikleri sahnelenmeye devam ediyor. Bu kapsamda deprem bölgesi şehirlerde sahnelenen ve büyük ilgi gören “Eşit Masallar” adlı çocuk oyunu, 28 Mayıs Salı günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde perdelerini açacak. 11.30 ve 13.30 saatlerinde 2 seans olarak sahnelenecek gösterinin ardından katılımcılara hediye dağıtımı da yapılacak. Sindirella, Rapunzel, Pamuk Kalpli Prens ve Yedi Cüceler, Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurbağa Prens masallarının kahramanlarının aynı sahnede buluşacağı oyunda, yeniden yorumlanan hikâyelerle toplumsal cinsiyet eşitliği, doğa ve çevre konularına dikkat çekilecek. Ücretsiz olarak sahnelenecek ve bir yandan eğlendirirken bir yandan da düşündürecek “Eşit Masallar” gösterisine tüm çocuklar davet edildi.

Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi