Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'lular için emeklilik prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürüldüğünü açıklamıştı. Esnafa 5 yıl erken emekli olma imkanı tanıyan bu gelişmenin ne zaman hayata geçirileceği ise merak konusu oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yeni yasama yılı başlarken, milyonlarca Bağ-Kur’lu esnafın gözü erken emeklilik konusuna çevrildi. Prim gün sayısını SSK ile eşitleyecek düzenlemenin ne zaman gündeme geleceği merak edilirken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuyla ilgili son durumu açıkladı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, erken emeklilik için beklenen düzenleme hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Şu anda henüz bir yasa teklifi gündemimizde yok. Meclis yeni açıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız teknik çalışma yürütüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere diğer kurumların görüşleri alınacak. Ortaya bir taslak çıktığında değerlendirilir ve Meclis gündemine gelir..”

Güler ayrıca, 2026 yılının ikinci çeyreğine kadar hayata geçirilmesi beklenen düzenlemenin bütçeye etkileri, emekli sayısındaki artış ve mali yükün analiz edilmeden Meclis’e gelmeyeceğini belirtti.

Esnafın uzun süredir beklediği prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e indirilmesi yönündeki sorulara da yanıt veren Güler, “Teknik çalışma devam ediyor. Önce etki analizleri yapılacak, ardından ilgili kurumların görüşleri alınacak. Sonrasında bir yasa teklifi haline gelebilir. Bunlar değerlendirildikten sonra yasa teklifi geldiğinde Genel Kurul’da, komisyonda gerekli çalışmayı yaparız. 17 Ekim itibarıyla bütçe kanun teklifimiz TBMM Başkanlığı’na sunulacak. Yapılacak planlama ile birlikte ekim sonu itibarıyla Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlamak üzere 2026 yılı bütçemizin ekim ayı içerisinde görüşülmeye başlanacağını söylemek isterim.” ifadelerini kullandı.