Geliştirilen sistem sayesinde, sürücülerin bulunduğu konuma göre en yakın radar noktaları harita üzerinde görüntülenebilecek. Ayrıca uygulamada, ilgili yolun geçerli hız limiti bilgileri de yer alacak. Böylece sürücüler, sürüş esnasında anlık bilgi alarak trafik kurallarına daha bilinçli şekilde uyum sağlayabilecek.

Uygulamanın hem şehir merkezi hem de çevre yollarını kapsayacak şekilde güncellenmesi planlanıyor. Trafik ekiplerinin mobil radar uygulamaları ile sabit radarların konumları düzenli olarak sisteme işlenecek bu sayede sürücülerin güncel ve doğru bilgiye ulaşması hedefleniyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uygulamanın devreye alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, radar sistemlerinin sürücülere “ceza tuzağı” olarak değil, trafik güvenliği aracı olarak kullanıldığını vurguladı. Yerlikaya, “Bizim amacımız kimseye ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın canını ve malını korumaktır. Hız kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için radarlar önemli bir caydırıcı unsurdur. Bu uygulama sayesinde hem sürücülerimiz hız sınırlarını görecek hem de güvenli sürüş alışkanlıklarını pekiştirecek” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, mobil uygulamanın hız ihlallerini azaltarak kazaların önüne geçeceğini ve sürücü davranışlarında olumlu bir değişim yaratacağını belirtiyor.

Bu uygulama sayesinde radar noktalarının şeffaf biçimde paylaşılması cezaların değil, trafik bilincinin arttırılmasına hizmet etmesi bekleniyor.