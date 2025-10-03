Kahramanmaraş, el işçiliğiyle ürettiği gümüş tespihleriyle hem yurt içinde hem de uluslararası pazarda dikkat çekmeye devam ediyor. Şehirde faaliyet gösteren geleneksel atölyelerde, tamamen el emeğiyle hazırlanan gümüş tespihler; estetik duruşu, dayanıklılığı ve işçilik kalitesiyle ön plana çıkıyor.

Yaklaşık 935 ayar saf gümüşten imal edilen tespihler, füzyon kesim, telkâri ve diğer ince işçilik teknikleriyle şekillendiriliyor. Püsküller, zincirler ve tüm aksesuarların da gümüşten yapılması, ürünlerin değerini artırırken; koleksiyoncular ve tespih meraklıları için cazip bir tercih oluşturuyor.

Kahramanmaraşlı ustalar, beyaz ve esmer tonlardaki tespihleriyle farklı zevklere hitap ediyor. Özellikle Arap ülkelerinden yoğun ilgi gören esmer tespihler, otantik tasarımı ve zarif işçiliğiyle dikkat çekiyor. Tespihler her hafta İstanbul’a gönderiliyor, buradan Türkiye’nin dört bir yanına ve başta Körfez ülkeleri olmak üzere yurt dışına ihraç ediliyor.

Ustalar, kullanılan gümüşün katkısız ve saf olmasının, tespihleri sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda yatırım aracı hâline getirdiğini belirtiyor. Kahramanmaraş, gümüş tespih üretiminde geleneksel sanat ile modern taleplerin birleştiği önemli bir merkez olmayı sürdürüyor.