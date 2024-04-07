Tarihi Kapalı Çarşı, Trabzon Caddesi, konteyner ayakkabıcılar çarşısı, Bayram hazırlığına çıkanların uğrak yeri oldu.

Vatandaşın ilgisini çekmek için çeşitli indirimler yapan esnaf, bayram öncesi yaşanan yoğunluktan memnun.

Aynı zamanda Kahramanmaraş'ın köklü geçmişine sahip olan ve vatandaşlara her fırsatta indirimli alışveriş deneyimi sunan Lider Giyimde yoğunluk oluşturan vatandaşlar bayram alışverişini yapıyor.

Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzeti olan çörek de, bayram öncesi ustaların hünerli ellerinde yeniden hayat buluyor ve bu eşsiz tat, herkesin bayram coşkusunu arttırıyor.