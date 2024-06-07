Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde yapılan cirit müsabakaları, ziyaretçiler tarafından heyecanla takip edildi.
Atlı sporlar için kurulan alanda gerçekleştirilen müsabakalarda Uşak 1 Eylül Atlı Cirit Kulübü ve Erzurum Şengel Atlı Spor Kulübü karşı karşıya geldi.
Seyirciler her sayı sonrası yarışmacıları alkışlarıyla tebrik ederken, zaman zaman atların yere düşmesiyle heyecanlı anlar yaşandı.
Müsabakalarda fırsat bulmasına rağmen sayı almaktan vazgeçerek rakibini bağışlayan sporcuların centilmenliği seyircilerden büyük alkış aldı.
Dünya kahveleri tanıtıldı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) kurduğu stantta çeşitli ülkelere ait kahvelerin tanıtımı yapıldı.
Türk kahvesinin yanı sıra Boşnak, Filistin, Endonezya Sumatra, İtalyan, Kenya, Etiyopya, Kolombiya, Kosta Rika ve Yemen kahveleri katılımcıların beğenisine sunuldu.
Etnospor'a katılan vatandaşlar kahve stantlarına büyük ilgi gösterdi.
Gazze ve Doğu Türkistan unutulmadı
6. Etnospor Kültür Festivali'nde konser veren Grup Kıyam, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzelileri andı.
İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamları gösteren öğelerin yer aldığı festivalde Grup Kıyam, Gazze temalı şarkıları seslendirdi.
Nota sehpası ve gitar kutusuna kefiye asarak sahnede yer alan Grup Kıyam üyeleri, şarkılarında Doğu Türkistan'ı da unutmadı.