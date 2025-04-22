Aile Yılı kapsamında ev kadınlarına önemli bir hak tanınması için düğmeye basıldı.

Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınması planlanıyor.

TÜM EV KADINLARI BU HAKTAN YARARLANABİLECEK

Daha önce sigorta girişi olsun ya da olmasın 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan tüm ev kadınları bu haktan yararlanabilecek.

Projede en kritik ayrıntı ise devlet desteği. Ödenecek aylık primlerin 3'te birini devlet karşılayacak.

Emeklilik için gerekli olan 15 yıllık ödemede devlet desteği bugünkü asgari ücretle 500 bin lirayı bulacak.

HER AY ÖDEME YAPACAKLAR

Başvuruda bulunan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta ile kayıt olacak.

Söz konusu sigorta, Bağ-Kur kapsamında sayılacak.

Böylece ev kadınları, devlet destekli primlerini, kendi işini yapıyor gibi her ay düzenli şekilde ödeyecek.

Ödemeler internet üzerinden yapılacak.

YIPRANMA PAYI

NTV'nin haberine göre, projede yıpranma payı benzeri bir destek olacak.

Bu konuda çocuk sayısına göre de esneklik gösterecek. Çocuklu anneler, erken emeklilikte avantajlı olacak.

ÇALIŞMALAR UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada ev hanımlarına prim desteği ile emeklilik yasası hazırlıkları hakkında bilgi vermişti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZÜ VE BİZ BUNU YERİNE GETİRECEĞİZ"

"Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık." diyen Işıkhan, şu ifadeleri kullanmıştı: