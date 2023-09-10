Türkiye, ekonomide üç yıllık hedef ve yol haritasını Orta Vadeli Program (OVP) ile açıkladı. OVP'de konut sektörüne ilişkin de önemli mesajlar yer alırken, yeni sosyal konut projelerinin geliştirileceğine vurgu yapıldı.

Üretimdeki düşüşle bozulan 'arz-talep dengesi', hızla atan fiyatlar ve yüksek faiz oranları nedeniyle ortaya çıkan 'konuta erişememe sorunu' ile 'afete dayanıklı konut inşası' başlıkları programda yerini aldı.

Programda; kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzının hızla artırılacağı ve depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirileceği belirtilirken, "Dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı artırılacak" denildi.

Tüm illerde mikro ölçekte afet risk analizleri yapılarak afete duyarlı yerleşim yeri tercihlerine yönelik farkındalık artırılacak.