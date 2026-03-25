Evlilik Kredisi 250 Bin TL Oldu

“Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında verilen faizsiz kredi desteğinde önemli bir artışa gidildi.

Daha önce 150 bin TL olan kredi limiti, 2026 yılı itibarıyla 250 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere daha güçlü bir ekonomik destek sunulması hedefleniyor.

Bakan Göktaş’tan Gençlere Çağrı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençleri projeden yararlanmaya davet etti.

Projenin, gençlerin evlilik sürecindeki maddi yükünü hafifletmeyi amaçladığı vurgulandı.

Yaşa Göre Kredi Tutarı Değişiyor

Projede verilecek kredi miktarı başvuru yapan çiftlerin yaşına göre farklılık gösteriyor.

Her iki tarafın da 18-25 yaş aralığında olması durumunda 250 bin TL’ye kadar kredi veriliyor.

Çiftlerden birinin 26-29 yaş aralığında olması halinde ise destek tutarı 200 bin TL olarak uygulanıyor.

Kimler Başvurabilir? İşte Şartlar

Faizsiz evlilik kredisine başvurmak isteyenlerin belirli kriterleri sağlaması gerekiyor:

Üzerine kayıtlı taşınmaz bulunmaması

Son 6 aylık toplam gelirin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması

Daha önce bu destekten yararlanmamış olmak

Ayrıca başvuruların, resmi nikah tarihinden en az 2 ay, en fazla 6 ay önce yapılması gerekiyor.

Başvurular Nereden Yapılıyor?

Başvurular dijital ortamda kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Adaylar, e-Devlet sistemi üzerinden veya ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresi aracılığıyla başvurularını yapabiliyor.

Amaç Gençlere Ekonomik Destek Sağlamak

Proje ile evlilik hazırlığı sürecinde yaşanan ekonomik zorlukların azaltılması ve gençlerin daha sağlıklı bir başlangıç yapması hedefleniyor.