Kahramanmaraş’ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirilen “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” çerçevesinde indirim protokolü imza töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından, özellikle depremden etkilenen illerde başlatılan proje ile genç çiftlere ekonomik ve sosyal destek sunulması hedefleniyor. Bu kapsamda il genelinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerle protokol imzalanarak genç çiftlerin düğün süreçlerindeki mali yükünün azaltılması amaçlanıyor.

İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü M. Ferdi Bozkurt, projenin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal dayanışma açısından da önemli bir adım olduğunu belirtti.

Protokol kapsamında mobilya, beyaz eşya ve organizasyon gibi farklı sektörlerden çok sayıda işletmenin çeşitli oranlarda indirim uygulayacağı belirtildi.