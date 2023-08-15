Aile kurmanın ilk adımı evlilik… Uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler herkesin temennisi ancak, modern zamanların sorunlarından biri de bunu sağlayamamak…

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılı verilerine göre, geçen yıl boşanma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artışla 180 bin 954'e yükseldi. Çiftler arasında yaşanan anlaşmazlıkların birçok nedeni var. Belki de çoğu, doğru iletişim yöntemleri ile çözülebilecek sorunlardı. Ancak karı koca arasında sağlıklı diyalog sağlanamadığından süreçler boşanma ile noktalandı.

Sevgi ile başlayan evlilik yolculuğunun boşanmayla sonlanmaması için çiftlerin özveride bulunması ve birbirini doğru anlaması önemli. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenmeyi düşünen çiftlere bu konuda yardımcı olabilmek adına 2013 yılında Evlilik Öncesi Eğitim Programı’nı başlattı.

Evlilik ve aile hayatını bir bütün olarak görebilmek, birbirleriyle doğru iletişim kurabilmek için gereken temel becerileri kazanmaları amacıyla hazırlanan eğitim programı, alanının uzmanları tarafından veriliyor.

Eğitime 10 yılda 1,6 milyon kişi katıldı

Evlilik Öncesi Eğitim Programı’nın temel metinleri ve görsel materyalleri Aile Eğitim Programı (AEP) ünitelerinden seçilerek oluşturuldu. Program; Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri, Evlilik ve Sağlık, Aile Hukuk Rehberi ve Evlilik Öncesi Eğitim El Rehberi olmak üzere toplam dört kitaptan oluşuyor. 2013 yılından günümüze kadar yaklaşık 1,6 milyon kişi bu eğitimden faydalandı.

Eğitimlere evlenecek olan da katılıyor, evliler de

İstanbul Bağcılar Sosyal Hizmet Merkezi’nde düzenlenen eğitim programına misafir oldu. Öncelikle katılımın yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. Katılımcılar arasında gençler de vardı, yaşlılar da… Evlilik hazırlığında olanlar da, yıllarca evli olup eşiyle ilişkisini daha sağlam temellere oturtmak isteyen de…

Öncelikle merkez çatısı altında eğitim veren Uzman Psikolog Cansel Başak Türk ile konuştuk. Sağlıklı aile ortamı olabilmesi için öncelikle sağlıklı birer eş ilişkisinin olması gerektiğine vurgu yapıyor Cansel Başak Türk.

“Evlenmeden önceki süreçte hem kişilerin kendilerini bir tanıması gerekiyor önce, sonra karşısındakini tanıması gerekiyor. Kendisini ve karşısındakini iyi bir şekilde tanıdıktan sonra bakması gereken bazı genel şeyler var. Ortak bir çözüm noktasında buluşabiliyor muyuz? Aynı dili konuşabiliyor muyuz? Bunlara bakılması önemli”