Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimizin acı haberi, ailelerine verildi.

Türkiye, Şehit Olan Kahraman 9 Mehmetçiğine, Canlarına Ağlıyor.

Irak'ın Kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimizin ailelerine ise acı haberler verildi.

Şehit ateşi ise Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi Hacıkodal Mahallesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in baba ocağına düştü.

Askeri yetkililerce verilen acı haberin ardından şehidin baba ocağı Türk Bayraklarıyla donatıldı.