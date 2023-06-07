Evyap'tan çadır kentteki depremzedelere temizlik istasyonu ve mobil berber hizmeti.

Kişisel temizlik ve bakım şirketi Evyap bünyesinde bulunan Duru ve Arko Men, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde hijyen sorununa çözüm getirmek için hazırladığı "Temizlik İstasyonları ve Mobil Berber Tırı" projelerini Hatay'dan başlattı.

Evyap Kişisel Bakım Kategori Direktörü Zeynep Kalkandelen, Samandağ Kültür Merkezi Çadır Kenti'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden bu yana bölgede çeşitli yardım çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Evyap Kişisel Temizlik Kategori Lideri Bekir Arıcak da Eyvap'ın kuruluşunun 100'üncü yılına yaklaşırken her ihtiyaç duyulan ve yardım gereken noktalarda olmaya çalıştıklarını belirtti.