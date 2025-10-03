Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde EXPO 2023 sergi alanında gerçekleştirilen açılış törenine çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Törene, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, Terziler Odası Başkanı Muhlis Akkurt ile Attarlar Odası Başkanı Cuma Güler de katılarak festivalin açılışını birlikte yaptı.

Festival alanında yaklaşık 75 esnaf stant açarak giyimden kozmetiğe, çocuk ürünlerinden hediyelik eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yerel üreticilerin ve küçük işletmelerin de yoğun ilgi gösterdiği festivalde, uygun fiyatlı ürünler ve özel kampanyalar vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Festival yalnızca alışverişle sınırlı kalmıyor. Etkinlik alanında her yaştan ziyaretçiye hitap edecek konserler, çocuklara özel oyun alanları, sahne performansları ve çeşitli sosyal etkinlikler de düzenlenecek. Ailelerin keyifli vakit geçirebileceği festival, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın kültürel ve ticari hayatını canlandırmayı hedefliyor.

Kahramanmaraşlıların yoğun ilgi göstermesi beklenen 6. Alışveriş Festivali’nin yerel esnafa da önemli katkı sağlaması bekleniyor. Özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde, esnafın daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen festival, aynı zamanda şehir içi ekonomiye de canlılık katıyor.

Festival organizasyon yetkilileri, etkinliklerin hafta boyunca devam edeceğini ve her gün farklı sürprizlerle ziyaretçilere unutulmaz bir alışveriş ve eğlence deneyimi yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.