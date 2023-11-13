Kitap Fuarı’nın hemen ardından düzenlenecek bölgenin en büyük ve en kapsamlı EXPO 2023 Çikolata ve Kahve Festivali, 14-15-16 Kasım tarihleri arasında ziyaretçileriyle buluşacak.

Kahramanmaraş’ın yerel kahve ve çikolata firmalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası firmaların yer alacağı Çikolata ve Kahve Festivali, sektörün bölgedeki en geniş kapsamlı etkinliği olacak.

Çikolata ve kahvede ün salmış 30 firma katılacak.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e özel açıklama yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek şunları kaydetti.

EXPO 2023 Çikolata ve Kahve Festivali’nin açılış töreni, 14 Kasım Salı günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

