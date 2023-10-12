‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla Cumhurbaşkanlığının himayesinde ve Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan Uluslararası EXPO 2023, açılış için gün sayarken proje alanındaki çalışmalarda sona gelindi.

23 ülkenin yanı sıra büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile Türkiye’nin en önemli kurum ve kuruluşlarını bir araya getirerek, bahçecilik başta olmak üzere kültür, tarih, turizm, eğitim ve gastronomi gibi Kahramanmaraş’ın değerlerini küresel arenaya taşıyarak rekabet gücünü artıracak EXPO 2023, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve davetlilerin katılımıyla 14 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Açılış öncesi ise EXPO 2023’ün üst denetim organı olan Danışma Kurulu Toplantısı, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in başkanlığında gerçekleştirildi.

EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki toplantıya Vali Ünlüer’in yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök katıldı.

Toplantıda Başkan Mahçiçek, projeler ile açılış etkinliklerine ilişkin katılımcıları bilgilendiren sunum yaptı.

“Sürekli kullanılacak bir yaşam alanı haline getirdik”

EXPO 2023 Sergi Alanı’nı sürekliliği sağlayacak önemli projelerle zenginleştirdiklerini kaydeden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “EXPO 2023 Danışma Kurulu toplantımızı Valimizin başkanlığında üyelerimizin katılımıyla düzenledik. Açılış öncesi gerekli hazırlıkların yapıldığını yerinde gözlemledik. Onikişubat Belediyesi olarak Kahramanmaraş’ımızın tanıtım eksikliğini hem ulusal hem de uluslararası boyutta gidermek için bir dünya projesi ürettik. Projemizin alanını da sadece EXPO döneminde değil sürekli kullanılacak bir yaşam alanı haline getirdik. 6 aylık dönem için düşünecek olsaydık kaynak israfı olacaktı ama sürekli olduğunda şehrimize artı değer sağlayacaktı” dedi.

“14 Ekim’de EXPO 2023’ün açılışını gerçekleştireceğiz”

Bölgenin en güzel EXPO alanını yaptıklarını dile getiren Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki projelere ilişkin bilgi verirken, “İçerisinde de şehrimizin özel ürünlerinin tanıtılıp satılacağı Arasta Çarşısı’ndan tutun, 70 bin metrekare büyüklüğünde üzerinde teknelerle gezilecek devasa bir havuz ile Türkiye’de ilk ve tek olan Kelebek ve Uğurböceği Bahçesi’nin yapımını tamamladık. 300’e yakın hobi evimiz var ki, 6 Şubat depremlerinde çok büyük bir fonksiyon gördü. Açık AVM, Nikah Sarayı gibi başka başka projelerle burayı yaşam alanı haline dönüştürdük. Kahramanmaraş halkımızın da rehabilitasyona ihtiyacı vardı, onu da karşılayacak bir alan oluşturduk. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ziyaretçilerimizin çok rahat ve güzel vakit geçireceği, buradaki etkinlikleri görebileceği bir alan. İnşallah 14 Ekim Cumartesi günü açılışını gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve davetlilerimizin katılımıyla EXPO alanını hizmete almış olacağız” ifadelerini kullandı.

“STK ve özellikle belediyelerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum”

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın ve esnafların ayağa kalkması adına EXPO 2023’ün önemli bir fırsat olduğunu belirten Başkan Mahçiçek, deprem sürecinde kente gelen belediyeler başta olmak üzere 81 ildeki STK ve yerel yönetimlere çağrıda bulunarak, “Türkiye’mizin güzide STK’larına ve özellikle belediyelerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yaşadığımız deprem felaketinde Türkiye’nin 81 ilinden bize yardımlar geldi, burada yanımızda olan, bizlere çok ciddi destek veren belediyelerimiz vardı. Ben hepsinden bir katkı daha istiyorum. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ımızın ve esnaflarımızın ayağa kalkması adına şehrimize ve EXPO’ya sefer düzenlemelerini istiyorum. Zor günümüzde yanımızda olan kardeşlerimizi EXPO vesilesiyle bir kez daha şehrimizde görmekten mutluluk duyacağız. Her belediyemiz 3-4 otobüsle buralara ziyaretçiler getirirse hem esnaflarımız buralardan istifade eder hem de halkımıza moral olur. Başta Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz olmak üzere Türkiye’nin bütün illerinden kardeşlerimizi şehrimizi ve EXPO 2023’ü ziyaret etmeye davet ediyorum. Kahramanmaraş’ımıza ve ülkemize hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Vali Ünlüer başkanlığındaki Danışma Kurulu üyeleri, EXPO 2023 Sergi Alanı için temin edilen gezi araçlarına binerek tüm projelerde gelinen son noktayı ve açılış çalışmalarını yerinde gördü.