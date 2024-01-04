Sportif faaliyetler gençlerin gelişimini desteklemeyi önceleyen Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek’in talimatları doğrultusunda etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Onikişubat İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Gençlik Spor Kulübü ile yapılan ortak işbirliği kapsamında EXPO 2023 Sergi Alanı’nda ücretsiz kano kursu başladı.

9-14 yaş arası öğrencilerin katılım sağlayacağı kursun başlangıcı, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Onikişubat İlçe Kaymakamı Salih Çiğdem ve Onikişubat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kadir Gemci’nin katılımıyla EXPO 2023 Kristal Lagün Gölü’nde gerçekleştirildi.

Burada sporcular, aileleri ve öğreticilerle bir araya gelen Başkan Mahçiçek, öğrencilere de çeşitli hediyeler takdim etti.

“Geleceğin şampiyonları EXPO 2023’de yetişecek”

Burada açıkalamalarda bulunan Başkan Mahçiçek, kano branşında şampiyonların yetişeceğine inandığını vurgulayarak, sporculara başarılar diledi.

Başkan Mahçiçek, “14 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın video konferansla, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın da bizzat teşrifleriyle Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin ve uluslararası alandaki bütün ziyaretçilerimizin beğenisini açtığımız EXPO 2023’deki etkinliklerimiz devam ediyor. EXPO etkinliklerimizin bağlamında da 70 bin metrekare büyüklüğündeki havuzumuzda kano eğitimi vermek istedik. Çok güzel bir lagün gölümüz var, buradan inşallah şampiyonlar çıkacak diye ümit ediyoruz. Bu evlatlar, buralarda yetişecek, gelecekte bu ülkenin bayrağını, o güzel bayrağını göndere çektirecekler ve inşallah çeşit şampiyonluklar alacaklar diye ümit ediyoruz, temenni ediyorum. Bu ülkenin çocukları zeki çocuklar kendilerine fırsat verildiği zaman, imkan verildiği zaman başarılı olacaklarını her alanda, her kademede göstermişlerdir. Bu evlatlarımız da inşallah bu kano alanında gelecekte ülkemizin ismini uluslararası alanlarda çok güzel bir şekilde temsil edecekler. Onikişubat Belediyemizin bir dünya projesi olan EXPO'muzda çocuklarımız için bu kabil etkinlikler devam edecek. Bugünkü etkinliğimize çok değerli kaymakamlarımız da katıldılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu alanda çalışan gençlerimize de başarılar diliyorum. Ailelerine de böyle çocuklarını sportif alanlarda çalışmalara yönlendirdiği için çok teşekkür ediyorum. İnşallah geleceğin şampiyonları buralardan çıkacaktır diye düşünüyorum” dedi.