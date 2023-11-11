Onikişubat Belediyesi’nin, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini yaptığı Uluslararası EXPO 2023 kapsamında düzenlediği Kitap Fuarı, etkinlik, söyleşi ve imza günleri ile tüm hızıyla devam ediyor.

Söyleşi ve imza günü ile EXPO 2023 Kitap Fuarı’nda kültür söyleşileri kapsamında 2010 yılında Gazze’de yaşanan olaylardan etkilenerek Müslüman olan İngiltere eski Başbakanı Tony Bleir’in eşinin kardeşi İngiliz YAZAR VE AKTİVİST LAUREN BOOTH keyifli bir söyleşiye imza attı.

Lauren Booth Burada Aksu Haber’e özel açıklama yaptı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de söyleşisinden dolayı Lauren Booth’a teşekkür etti.

Başkan Mahçiçek, Lauren Booth’a günün anısına EXPO 2023’ün sembol çiçeği Maraş Sünbülü’nü takdim etti.

