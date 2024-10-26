Ayrıca Expo Garden Hotel tam olarak ‘’otel İsminin’’ karşılığını hizmetleri ile sunmakta.

Bu belge, otelin yüksek standartlarda hizmet sunduğunu ve konuklarının güvenliğini ön planda tuttuğunu tescilliyor.

Expo Garden Hotel sunduğu imkânlar ile tercih edilmesinde belirleyici faktörler bulunmakla birlikte kent siluetinde ve kimliğinde önemli bir yeri olan Expo alanı içinde peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından yeni ve önemli bir işletme olarak öne çıkıyor.

Expo Garden Hotel, Kahramanmaraş'ın zengin kültürünü tanıtarak modern ve konforlu konaklama olanaklarıyla muhteşem bir deneyim sunan bir konaklama noktası olarak faaliyet göstermeye devam ediyor.