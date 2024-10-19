Kahramanmaraş genelinde geçen ay en düşük sıcaklık 1,2 dereceyle Göksun’da kaydedildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre; geride bıraktığımız eylülde ortalama sıcaklıklar artış gösterdi. Ülke genelinde 1991-2020 yılları arasında 20,9 derece olarak ölçülen eylül ortalama sıcaklığı, bu yıl Eylülde 22,2 derece olarak kayda geçti. Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,2 dereceyle Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık ise 44,3 dereceyle Cizre'de ölçüldü. Kahramanmaraş genelinde ise, ortalama sıcaklıklar 24,9 derece olarak kayıtlara geçti. Kahramanmaraş’ın en soğuk merkezi ise 1,2 dereceyle Göksun oldu.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR