Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, tutuksuz sanıklar bina fenni mesulü M.T. ve müteahhit Y.A. katıldı. Tutuklu sanık iç mimar E.D. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşma, katılan vekillerin dilekçelerinin alınmasının ardından başladı. Mahkeme başkanı, duruşmanın açılışında ilgili kurumlardan istenen belgeleri okuyarak eksikliklerin giderilmesini talep etti. Daha önce serbest bırakılan fenni mesul M.T., adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti. Müteahhit Y.A., kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. İç mimar E.D. ise 456 gündür tutuklu bulunduğunu belirterek, tutukluluk halinin sona ermesini istedi. Ancak, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı talep edildi.

Avukat Mesut Çakar, müvekkilleri S.K. ve M.P. adına yaptığı savunmada, “Binanın yıkılması ile ilgili maddi hakikatler ortaya çıkarılmalıdır. KTÜ’den gelen bilirkişi raporunda bizlere karşı binanın yıkılmasında bir kusur olmadığı belirtilmiştir. Mahkeme, gelen bilirkişi raporuna göre hareket etmemektedir. Müteahhidin suçsuzluğuna dair deliller göz ardı ediliyor. Bizim ayrıcalık istemediğimizin altını çizmek istiyoruz, sadece kefalet dahil müvekkillerimizin yakalamalarının kaldırılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kısa bir aranın ardından mahkeme başkanı, kararları açıkladı. Pastane iç mimarı E.D.’nin tutukluluk halinin devamına, bina fenni mesulü M.T.’nin adli kontrol kararının sürdürülmesine, S.K. ve M.P.'nin güvence belgesi taleplerinin reddine, kırmızı bülten başvurusunun ise reddine karar verildi. Ayrıca dosyanın yeni bir bilirkişi kuruluna gönderilmesine ve duruşmanın 4 Nisan 2025 tarihine ertelenmesine hükmedildi.