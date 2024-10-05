Kahramanmaraş Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma yaklaşık 12 saat sürerek, tutuklu sanıklar fenni mesul M.T. ve müteahhit Y.A.’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Ayrıca, binanın altındaki iş yerinin iç mimarı E.D. de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşma, katılan tarafların dilekçeleriyle başladı. Mahkeme başkanı, ilgili kurumlardan gelen yazıları okuduktan sonra tanıkların dinlenmesi aşamasına geçildi. Katılan taraf, inşaat mühendisi Ş.A.’yı uzman olarak mahkemeye sundu.

Bilirkişi raporuna dair tartışmalarda, Ezgi Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden mağdur ailelerin avukatları yeni bir bilirkişi raporu isteminde bulundu. Sanıkların avukatları ise mevcut raporun yeterli olduğunu savunarak, ek rapor talebine karşı çıktılar.

Mahkeme başkanı, daha önce soruşturma izni verilmeyen 7 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandığını ve bu kişilerin yargılanacağını bildirdi.

Duruşmada sanıkların savunmaları da alındı. M.T. ve E.D., tutukluluklarının kaldırılmasını talep etti. Avukat Ersan Şen, suçluların cezasız kalmamasını, masumların da cezalandırılmamasını talep etti.

Av. Şen, bilirkişilere yönelik sosyal medya üzerinden başlatılan linç kampanyasına dikkat çekerek, “Bilirkişilere yapılan ithamlar kabul edilemez. Mahkeme, 31.07.2024 tarihli bilirkişi raporunu hazırlayanların duruşmada dinlenmesini istemelidir” diye vurguladı.

Bilirkişi raporunu kabul etmeyen mahkeme heyeti, yeni bir bilirkişi raporu talep etme kararı aldı. Av. Ersan Şen ise, mevcut raporun neden yok sayıldığını sorgulayarak, “Bilirkişilerin raporu mahkemece onaylandığı halde neden geçersiz kılınıyor?” ifadelerini kullandı.

Dava, 13 Aralık 2024 tarihine ertelendi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu