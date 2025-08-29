Kahramanmaraş’ın simgesi haline gelecek dev proje kapsamında Ahır Dağı zirvesine işlenen Türk bayrağı, 40 bin metrekarelik büyüklüğüyle tamamlandığında dünyanın en büyük Türk bayrağı olacak. Onikişubat Belediyesi tarafından hayata geçirilen projede, bayrağın yanına ayrıca 6 bin metrekarelik İstiklal Madalyası da işlenecek.

30 Ağustos’ta Açılış

Şehrin plaka kodu 46’dan esinlenilerek başlatılan proje, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda resmi olarak açılacak. Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarından büyük ilgi göreceği tahmin edilen proje, Kahramanmaraş’ın milli değerler konusundaki duyarlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

F-16’lardan Selam Uçuşu

Dev bayrağın açılışı öncesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı “Savaşan Şahinler” F-16 uçakları, Kahramanmaraş semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. Alçak irtifa uçuşu sırasında oluşan yüksek ses nedeniyle vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşasa da, gerçeği öğrenince uçakların gösterisini ilgiyle izledi.

“Zaferin Şehri Kahramanmaraş”

Yarın gerçekleştirilecek açılış töreninde F-16’lar, dünyanın en büyük Türk bayrağı üzerinden geçerek şehri selamlayacak. Kahramanmaraş semalarında yankılanacak bu selam, zaferin ve milli birlik ruhunun en güçlü simgelerinden biri olacak.