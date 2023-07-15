Onikişubat ilçesindeki kapalı çarşı içerisinde hizmet veren Mert Yatalakoğlu, dede mesleği olan turşuculuğu devam ettirerek vatandaşlara farklı aromalarda turşular sunuyor.

Depremden hemen önce açtığı iş yerini afetle birlikte bir süre kapatmak zorunda kalan Yatalakoğlu, Maraş Zede (maze) Doğal ismiyle dükkanını tekrardan çalıştırmaya başladı.

Çilek turşusu olmak üzere birçok ürününün patentini aldığını söyleyen işletme sahibi mert Yatalakoğlu, “farklı lezzetlerdeki turşuları vatandaşların beğenisine sunuyoruz” dedi.