Kahramanmaraş’ta eğitim ve sanatı bir araya getiren örnek bir çalışmaya imza atan Fatih Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Kulübü, çevre bilincini merkeze alan özel bir sergiyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Öğrencilerin aylar süren emeğiyle hazırlanan “Sıfır Atık ve Reprodüksiyon” temalı resim sergisi, büyük ilgi gördü.

Okul Müdürü Mehtap Süt’ün öncülüğünde hayata geçirilen sergi, gençlerin sanatsal üretim yoluyla çevreye karşı sorumluluk bilinci kazanmasını amaçlıyor.

Sergide yer alan eserler; atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesi, geri dönüşümün sanata dönüşmesi ve doğaya saygılı yaşam anlayışının önemini güçlü bir görsel dille anlatıyor.

Sanatla Farkındalık Mesajı

Öğrencilerin hayal gücü ve yaratıcılığıyla şekillenen çalışmalar, klasik sanat eserlerinin reprodüksiyonlarını sıfır atık yaklaşımıyla yeniden yorumluyor. Karton, plastik, kağıt ve farklı geri dönüştürülebilir materyallerle hazırlanan eserler; hem estetik yönüyle dikkat çekiyor hem de izleyicilere çevre konusunda güçlü bir mesaj veriyor.

Kahramanmaraş’ta Örnek Bir Etkinlik

“Sıfır Atık ve Reprodüksiyon” Resim Sergisi, Kahramanmaraş’ta sanat ile çevre duyarlılığını aynı çatı altında buluşturan örnek etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor. Eğitim kurumlarının sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiği bu tür çalışmaların artması, hem gençlerin gelişimine hem de toplumun çevreye bakışına önemli katkılar sunuyor.

Sergi, ziyaretçilerden aldığı olumlu geri dönüşlerle Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerinin sanata ve doğaya duyarlı bireyler olarak yetiştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.