Piazza Alışveriş merkezinde sergi salonun da açılan "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde Fatih Lisesi müdürü Dr. Mehtap Süt, Okul müdür Yardımcıları ve öğrenci velileri katıldı.

Müdürü Dr. Mehtap Süt, konuşmasında “Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda uygulamış olduğumuz sıfır atık projesi ile ilgili emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederim” dedi.

