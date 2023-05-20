Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim için bomba bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli hoca için Ajax devrede. Bu sezon Hollanda'da şampiyonluğu Feyenoord'a kaptıran Ajax'ın Terim'i göreve getirip, kulüp efsanesi ve deneyimli hocanın eski öğrencisi Wesley Sneijder'i de yardımcısı yapmak istediği öne sürüldü. Fatih Terim ile ilk temasın kısa süre içerisinde kurulması bekleniyor.

Galatasaray'dan Burak Elmas döneminde ayrılan ve Ocak 2022'den bu yana takım çalıştırmayan Fatih Terim için ortaya atılan bir iddia gündeme oturdu.

AJAX, FATİH TERİM'İN PEŞİNDE

Suudi Arabistan ekiplerinden gelen teklifleri reddeden Fatih Terim için Ajax'ın devrede olduğu iddia edildi. Fanatik'te yer alan habere göre, Hollanda'da şampiyonluğu Feyenoord'a kaptıran Ajax, deneyimli hocayı göreve getirmek istiyor.

YARDIMCISI SNEIJDER OLACAK

Fatih Terim'in yardımcılığı için düşünülen isim ise Wesley Sneijder. Hem Ajax efsanesi hem de Terim'in eski öğrencisi olan Sneijder'in Fatih Terim'e Hollanda'da destek olması hedefleniyor. Ajax'ın kısa süre içerisinde Terim ile temasa geçeceği ardından ise Snijder ile masaya oturacağı öne sürüldü.