Evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda entübe edilen ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, Ürek’in uyutulduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtilmişti.

59 yaşındaki sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, sosyal medyada yayılan “vefat etti” iddiaları kısa sürede gündem oldu. İddiaya göre, değerleri düşen Ürek’in yakınlarının hastaneye çağrıldığı öne sürüldü.

Fatih Ürek’in ablası, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı:

“Fatih yaşıyor. Ölüm haberleri yanlış. Durumu stabil. Hastane açıklama yapacak. Fişi çekilmedi ya da kalbinin aletleri çıkmadı. Şu anda bekliyoruz. Fatih şu anda sadece Allah'a teslim.”