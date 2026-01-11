Dün akşam oynanan Galatasaray–Fenerbahçe derbisinin ardından Kahramanmaraş’ta Fenerbahçeli taraftarlar bir araya geldi. Maçı kafe ve evlerde takip eden sarı-lacivertli futbolseverler, karşılaşma sonrasında şehir merkezinde toplanarak takımlarına destek mesajları verdi.

Bayraklar ve atkılarla yürüyen taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde Fenerbahçe’ye olan bağlılıklarını dile getirdi. Kutlamalar sırasında zaman zaman meşaleler yakılırken, şehirde renkli görüntüler oluştu.

Emniyet ekipleri, olası olumsuzlukların yaşanmaması adına şehir merkezinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı.