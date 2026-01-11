İstanbul’da düzenlenen Türkiye Gençlik STK’leri Platformu’nun (TGSP) 5. Olağan Genel Kurulu yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kurula katıla 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mahir Ünal, katılımcılara hitap ederek hafızanın ve hatırlamanın toplumsal mücadelede hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kendi yaşamından bir örnek paylaşan Ünal, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans mülakatında yaşadığı ayrımcı tutumu anlatarak, o dönemde hakkını arayabileceği hiçbir mecra bulunmadığını söyledi. Bugün bazı çevrelerin geçmişi unutarak farklı bir algı oluşturduğunu ifade eden Ünal, “O gün biz bunu bizzat yaşadık. Unutursak tekrar yaşarız. Ben unutursam, benim çocuğum 1992’yi yeniden yaşar” dedi.

Konuşmasında hafızanın önemine dikkat çeken Ünal, inançlı ve adanmış insanların verdiği mücadelenin bugünlere ulaşmada belirleyici rol oynadığını belirterek, bu mücadelenin unutturulmaması gerektiğini ifade etti. Gençlere seslenen Ünal, geçmişte verilen bedellerin hatırlanmasının, geleceğin daha güçlü inşa edilmesi açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.