Mimarlar Odası tarafından düzenlenen Geleneksel Mimarlar Balosu, mimarlık camiasını bir araya getirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen gecede, meslektaşlar birlik, dayanışma ve mesleki paylaşım vurgusu yaptı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Yunus Emre Kaçamaz, balonun yalnızca bir sosyal etkinlik olmadığını belirterek, bu buluşmanın mimarların dostluğunu ve dayanışmasını güçlendiren önemli bir platform olduğuna dikkat çekti.

Samimi bir atmosferde geçen gecede, katılımcılar hem bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı hem de yeni mesleki ve sosyal bağlar kurma fırsatı buldu.

Öte yandan Kaçamaz, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada, önümüzdeki dönemde Mimarlar Odası başkanlığına yeniden aday olmayacağını duyurdu. Görev süresi boyunca meslek örgütünde birlik ve dayanışmayı güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kaçamaz, artık bayrağı yeni isimlere devretme zamanının geldiğini söyledi.