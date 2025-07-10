Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih süreci yaklaşırken, Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan "Lise Tanıtım Rehberi" yayımlandı. Rehberde, Onikişubat ilçesindeki fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, meslek liseleri, imam hatip liseleri ve özel eğitim kurumları detaylı şekilde tanıtılıyor. Öğrenciler; yüzdelik dilim, taban puan, pansiyon durumu, yabancı dil seçenekleri ve sosyal faaliyetler gibi birçok kriteri dikkate alarak tercihlerini yapabilecek.

Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri

TOBB Fen Lisesi: %1,92 yüzdelik dilim, 467,71 taban puan, hem kız hem erkek pansiyonu mevcut. TEKNOFEST ve TÜBİTAK projeleriyle aktif.

Kahramanmaraş Fen Lisesi : %3,2 yüzdelik dilim, 456,51 puan. DYK, üniversite hazırlık kampları ve sosyal etkinliklerle dikkat çekiyor.

Sosyal Bilimler Lisesi: %17,8 yüzdelik dilim, 372,36 puan. Tiyatro, sergi, satranç gibi etkinliklerle sosyal yönü güçlü.

Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Anadolu Liseleri

Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi : %5,1 yüzdelik dilim, 441,49 puan. Almanca ve İngilizce dilleri mevcut.

Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi: %7,36 yüzdelik dilim, 429,12 puan. Voleybol, masa tenisi, bilgi yarışmaları gibi etkinlikler var.

Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Anadolu Liseleri (Seçme Yöntemiyle Değil)

Ali Galip Çalık Anadolu Lisesi : 96,35 puan. Erasmus, TEKNOFEST, voleybol, basketbol.

Merkez Atatürk Anadolu Lisesi: 93,66 puan. Münazara, keman, zeka oyunları.

Süha Erler Anadolu Lisesi : 92,92 puan. Erasmus, futsal, voleybol.

İbrahim Çalık Anadolu Lisesi : 90,71 puan. Doğa gezileri, tiyatro ve şiir dinletileri.

Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi : 90,25 puan. Açık ve kapalı spor salonu.

Şehit Ali Rıza İşbilir Anadolu Lisesi : 85,76 puan. Spor ve bilgi yarışmaları.

Şehit İlhan Güleç Anadolu Lisesi : 85,52 puan. Almanca, Arapça diller mevcut.

Şehit Serkan Yılmaz Anadolu Lisesi : 83,25 puan. Tiyatro ve resim sergileri.

Gülizar Şamil Aktaş Anadolu Lisesi : 80,99 puan. Bilgi yarışmaları, münazaralar.

Onikişubat Anadolu Lisesi: 77,72 puan. Bahar şenlikleri, TEKNOFEST projeleri.

Aziz Sancar Anadolu Lisesi : 76,37 puan. Erkek pansiyonu mevcut.

Abdullah Çinkay Anadolu Lisesi : 73,15 puan. Satranç, futbol turnuvaları.

Maarif Anadolu Lisesi : 55,85 puan. Almanca kelime yarışmaları.

19 Mayıs Anadolu Lisesi : 52,40 puan. Tiyatro, sosyal gelişim etkinlikleri.

Şehit Cemil Kaçmaz Anadolu Lisesi : 47,74 puan. İkili eğitim modeli uygulanıyor.

Milli İrade Anadolu Lisesi: 39,56 puan. Erasmus projeleri, futbol, voleybol.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri

Nezihe Öksüz MTAL: Sağlık alanları, %23,24 dilim, 360,66 puan.

Kahramanmaraş MTAL : Elektrik, makine, bilişim gibi alanlar. %45-57 dilimler, 250+ puan.

Ticaret ve Sanayi Odası MTAL : Adalet, bilişim, grafik gibi alanlar. %40-80 dilimler.

MADO Akdeniz MTAL : Yiyecek, içecek, konaklama alanlarında uzmanlaşma. 252 puan civarı.

Şehit İdari Ataşe Galip Özmen MTAL: Kız pansiyonu mevcut. 72,01 yüzdelik dilim.

İmam Hatip Liseleri ve Özel Eğitim Kurumları

Anadolu İmam Hatip liseleri; akademik başarıyı dini eğitimle harmanlayan seçenekler sunuyor.

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri: Sanatsal ve sportif gelişime öncelik veren okullar.

Özel Eğitim Uygulama Okulları ve Meslek Okulları: Engelli öğrenciler için planlanmış destekleyici eğitim ortamları içeriyor.

Tercih Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler