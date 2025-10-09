Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi final serisinde tarihi bir zafere imza attı. Sakatlıkları süren kaptan Eda Erdem Dündar ve Ana Cristina’dan yoksun sahaya çıkan sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü final maçında VakıfBank’ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Böylece toplam şampiyonluk sayısını 6’ya çıkaran Fenerbahçe, Sultanlar Ligi tarihinin en başarılı takımı unvanını da tek başına elde etti.

2-0’dan Döndüler

Karşılaşmanın ilk setinde VakıfBank, etkili savunması ve dengeli oyunuyla 25-23’lük skorla öne geçti. İkinci sette de oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-siyahlılar, 7-2’lik seriyle başladığı seti 25-21 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Ancak Fenerbahçe Medicana pes etmedi. Üçüncü sette Vargas’ın servis turuyla moral bulan sarı-lacivertliler, Fedorovtseva ve Hande Baladın’ın etkili hücumlarıyla maça tutundu ve seti 25-19 kazanarak skoru 2-1’e getirdi.

Dördüncü sette yine hızlı başlayan taraf Fenerbahçe oldu. VakıfBank’ın manşet hatalarını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, bu seti de 25-18’le geçerek maçı final setine taşıdı.

Şampiyonluğu Getiren Final Seti

Büyük heyecana sahne olan tie-break setine Fenerbahçe kötü başladı ve ilk dört sayıyı kaybetti. Ancak geri adım atmayan sarı-lacivertliler, skoru 8-8’de dengeledi. Kritik anlarda Vargas’ın etkili servisleriyle üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, seti 18-16, maçı da 3-2 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Tarihe Geçen Zafer: 6. Şampiyonluk

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Vodafone Sultanlar Ligi'nde toplamda 6. kez şampiyon oldu. Maç öncesinde VakıfBank ve Eczacıbaşı ile birlikte organizasyonun en çok şampiyon olan takımı konumunda bulunan sarı-lacivertliler, bu zaferle zirvenin artık tek sahibi oldu.