Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'i evinde ağırladı.

Mücadele, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Crespo siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, bu sezon ilk golüne imza attı.

Transfer döneminde adı gidecek oyuncular arasında yer alan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece Zimbru karşısında ilk 11'de forma giymişti.

Zimbru müsabakası dışında toplam 3 maçta sonradan oyuna giren Crespo, ikinci kez ilk 11'de yer aldığı Nordsjaelland maçında fileleri sarsmayı bildi.

Batshuayi'nin Avrupa'da 3. golü

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, bu sezon Avrupa'da 3. golünü kaydetti.

Bu sezon ligde süre almakta zorlanan 29 yaşındaki santrfor, Avrupa'da ise 4. kez ilk 11'de değerlendirildi ve bu maçlarda 3. golünü atmayı başardı.

Fred'in skor katkısı dikkati çekti

Fenerbahçe'nin flaş transferi Fred, Nordsjaelland karşısında önemli skor katkısı sağladı.

Sarı-lacivertlilerin attığı her iki golde de golün pasını veren 30 yaşındaki orta saha, kilidi açan isimlerden oldu.

Tribünlerden İsmail Kartal'a destek

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a destek tezahüratında bulundu.

Maçın son dakikalarında "Oley oley İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal" şeklinde tezahürat yapan sarı-lacivertlilere Kartal, alkışlarla karşılık verdi.