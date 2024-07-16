Fenerbahçe, yerli golcü transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe duyurdu

Cenk Tosun'un sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, ''Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadeleri kullanıldı.

Cenk, İstanbul'da

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra milli futbolcu İstanbul'a geldi.

2 yılda toplam 2.5 milyon euro kazanacak

Sarı-lacivertliler oyuncu ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon euroya yakın olacak.

"Türkiye'de Beşiktaş'tan başka takım olmaz" demişti

Cenk Tosun'un Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından EYS TV YouTube kanalında Eser Yenenler'in sunduğu Linç@ programında yaptığı açıklama akıllara geldi.

Beşiktaş'ın ezeli rakiplerinden de daha önce transfer teklifleri aldığını itiraf eden Tosun, her zaman bu teklifleri reddederek daha az para verse de siyah-beyazlılarda kalmayı tercih ettiğini söylemişti.

Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini vurgulayan Cenk Tosun, "Rakip takımlardan da teklif geldi ama ben her zaman daha azına da olsa Beşiktaş'ı tercih ederim. Türkiye'de başka takımda olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Cenk Tosun kimdir?

Cenk Tosun, 7 Haziran 1991 tarihinde Almanya'nın Wetzlar kentinde doğan Türk bir futbolcudur. Futbol yolculuğuna Almanya'da başlayan Cenk, Eintracht Frankfurt'un altyapısında yetişti. 2011 yılında Gaziantepspor'a transfer olan Tosun, kariyerine Türkiye'de devam etti.

Cenk Tosun, Gaziantepspor'daki performansıyla tanındı ve 2014 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş formasıyla üst ligde dikkat çekici bir kariyere sahip olan Tosun, etkileyici golleriyle Türk futbolseverlerin gönlünü fethetti.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde takımın Süper Lig şampiyonluğunu kazanmasında ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

2018 yılında Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, sakatlıklarla geçen Premier Lig kariyerinin ardından yeniden Beşiktaş'a dönerek A Milli Futbol Takımı'nda da boy gösterdi.

Hava hakimiyeti ve bitiriciliği ile öne çıkıyor

Cenk Tosun, olağanüstü hava topu kontrolü, bitirici yeteneği ve fiziksel gücüyle tanınan yetenekli bir forvet olarak öne çıkmaktadır.